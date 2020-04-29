Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Серией снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость попозировала в бассейне в бикини с принтом в стиле тай-дай и солнцезащитных очках. «Вторник для тако (традиционное блюдо мексиканской кухни — прим. «Ленты ру»)», — гласит подпись к публикации Дженнер.

Подписчики миллиардерши восхитились ее фигурой в комментариях под постом, который набрал 9,1 миллиона лайков. «Богиня», «Обожаю смотреть тебя», «Красоткаааа», «Я хочу три тако и тебя рядом с собой», «Самая шикарная девушка навсегда», — высказывали фанаты.

Фото опубликовано @kyliejenner

Ранее в апреле Кайли Дженнер разместила фото в бежевом бикини и порадовала поклонников. Предпринимательницу запечатлели лежащей на шезлонге на фоне бассейна в купальнике и золотом колье. «Шикарная! Мое тело после карантина должно выглядеть именно так», — писали пользователи сети.

В марте 2019 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер впервые стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей свое состояние самостоятельно. А в апреле 2020 года издание Forbes объявило о том, что она получила этот титул второй раз подряд.

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