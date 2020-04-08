Рэпер показал коллекцию приготовленных для несуществующей жены люксовых сумок

Популярный рэпер Обри Дрейк Грэм, более известный под псевдонимом Дрейк (Drake), показал коллекцию люксовых сумок, приготовленных для его несуществующей жены. Фотография появилась на сайте издания Architectural Digest.

На кадре запечатлена гардеробная музыканта, в которой расставлены сумки из крокодиловой кожи марки Hermes Birkin. Стоимость одного подобного изделия бренда может доходить до 380 тысяч долларов (больше 28 миллионов рублей).

Кроме того, Дрейк продемонстрировал шкафы из горного хрусталя и серый диван из овечьей шерсти. На снимке также изображены полки с множеством кроссовок исполнителя и эксклюзивные люстры итальянского бренда Venicem.

Ранее Дрейк признавался журналистам, что он хранит коллекцию дорогих аксессуаров для своей будущей супруги.

В декабре 2019 года самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер опубликовала ролик, где рассказала, что первым словом ее дочери стало название люксовой сумки Hermes Birkin. На видео знаменитость сообщает Сторми (Stormi), что у нее есть подарок для девочки, на что та с надеждой спрашивает: «Birkin?» Однако вместо сумки ребенок получил кукольный домик в натуральную величину от своей бабушки, Крис Дженнер.

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