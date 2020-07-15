Дакота сочла российский рынок люкса «с подругами, сватами, дядями» безнадежным

Бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Рита Дакота сочла российский рынок люксовых изделий безнадежным после скандала с продюсером Яной Рудковской, который произошел из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

По словам певицы, она получила письмо от директора по коммуникациям «Louis Vuitton Восток», в котором сказано, что компания сожалеет о случившемся и не имеет никакого отношения к проводимой акции. Однако Дакоту не устроил ответ представителей бренда, поскольку она не получила нужные объяснения и ответы на свои вопросы.

Исполнительница также заявила, что российский рынок люкса с его «подругами, сватами, дядями» — безнадежен. «В российском LV все реально оккупировано подружками и приятельницами Яны Рудковской, а учитывая факт, что Наталья Водянова — одна из ее ближайших подруг (и жена Арно), в этом деле мы уже проиграли», — подчеркнула она в описании к посту.

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11 июля стало известно, что Рудковская унизила Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. Певица объяснила, что она присоединилась к блогерам, которые решили разыграть продукцию модного дома. Однако Рудковская увидела публикацию Дакоты, позвонила ей и упрекнула в том, что она «снижает градус компании» и выглядит «дешмански».

После чего продюсер подверглась критике в сети за то, что довела исполнительницу до слез. Кроме того, подписчики осудили Рудковскую за молчание в соцсетях.

Рита Дакота также призналась, что от этой ситуации ей «так тошно, что охота помыться», и подчеркнула, что перед ней до сих пор не извинились ни Рудковская, ни представители французского модного дома. Вскоре работники Louis Vuitton выразили свое сожаление по поводу происходящего и добавили, что компания не имеет отношения к запущенному в соцсетях розыгрышу.