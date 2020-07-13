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Дакоте стало «тошно» из-за попытки Рудковской помириться после оскорбления в сети

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Фото: @ritadakota

Участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Рита Дакота поделилась мнением о попытке продюсера Яны Рудковской помириться с ней за счет публичных комплиментов после скандала с сумками Louis Vuitton. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

«Вероятно, анти-кризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки и это тайный заговор... Всю ночь мне присылали скрины Яниных сторис, где она истерически "восхищается" моим творчеством и просит "поднять альбом в чарты", называя меня "Ритусей". Занавес...» — высказалась исполнительница.

Дакота призналась, что от этой ситуации ей «так тошно, что охота помыться», и отметила, что перед ней до сих пор не извинились ни Рудковская, ни представители французского модного дома Louis Vuitton.

11 июля стало известно о том, что Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton. По словам исполнительницы, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. В результате Рудковская позвонила исполнительнице и упрекнула ее в том, что она «снижает градус компании» Louis Vuitton и выглядит «дешмански».

После этого Рудковская подверглась критике в соцсетях за то, что довела до слез певицу Риту Дакоту. Подписчики упрекнули продюсера в том, что она молчит и продолжает «выставлять свои лицемерные фотки».

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