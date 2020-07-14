Яна Рудковская дала отпор Рите Дакоте после скандала из-за сумок Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская дала отпор бывшей участнице музыкального шоу «Фабрика звезд» Рите Дакоте после скандала из-за розыгрыша сумок французского модного дома Louis Vuitton. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

По словам Рудковской, изначально она не была против участия певицы в акции, однако попросила ее заменить сделанное для конкурса фото. «На ней были чужие вещи, которые не имели отношение к акции, и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков», — пояснила продюсер в посте.

Рудковская также объяснила, что не исключала Дакоту из организаторов конкурса, но бывшая участница «Фабрики звезд» сама покинула розыгрыш. Однако это случилось не сразу после выяснения отношений, «а на следующий день, когда пришло 150 тысяч подписчиков».

Кроме того, она отметила, что Дакота нарушила правила и в течение трех дней вела себя «неэтично, непрофессионально и некрасиво».

Рудковская также пожаловалась на травлю в соцсетях из-за скандала, который начался после просьбы поменять снимок. «Люди, которые не знают, как все было, поливают грязью меня и участников круга, а заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — высказалась она в публикации и добавила, что у нее есть все доказательства приведенных ею фактов.

Материалы по теме «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

11 июля стало известно, что Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. Исполнительница рассказала, что она присоединилась к блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. Увидев публикацию, Рудковская позвонила Дакоте и упрекнула в том, что она «снижает градус компании» и выглядит «дешмански».

Вскоре продюсера раскритиковали в сети за то, что она довела певицу до слез. Подписчики также осудили Рудковскую за то, что она никак не комментирует ситуацию.

После этого Рита Дакота призналась, что от этой ситуации ей «так тошно, что охота помыться», и подчеркнула, что перед ней до сих пор не извинились ни Рудковская, ни представители французского модного дома.

13 июля представители Louis Vuitton выразили свое сожаление по поводу происходящего и добавили, что компания не имеет отношения к запущенному в соцсетях розыгрышу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!