В Louis Vuitton пожалели о ссоре между Ритой Дакотой и Рудковской из-за их сумок

Российские представители французского модного дома Louis Vuitton выразили сожаление по поводу ссоры между певицей Ритой Дакотой и продюсером Яной Рудковской, которая произошла из-за розыгрыша сумок марки в соцсетях. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«Компания Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло», — заявил собеседник издания. Он также добавили, что сама компания не имеет отношения к акции, запущенной в соцсетях, и не поддерживала инициативу блогеров.

Помимо этого, в Louis Vuitton отметили, что марка является инклюзивным и демократичным брендом, который поддерживает уважение людей друг к другу.

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11 июля стало известно, что Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома. По словам исполнительницы, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. Увидев публикацию, Рудковская позвонила Дакоте и упрекнула ее в том, что ее персона «снижает градус компании» Louis Vuitton и выглядит «дешмански».

После этого Рудковская подверглась критике в соцсетях за то, что довела до слез певицу Риту Дакоту. Подписчики упрекнули продюсера в том, что она молчит и продолжает «выставлять свои лицемерные фотки».

Позднее Рита Докота призналась, что от этой ситуации ей «так тошно, что охота помыться», и отметила, что перед ней до сих пор не извинились ни Рудковская, ни представители французского модного дома Louis Vuitton.

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