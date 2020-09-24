Российские семьи бросились скупать жилье в Сочи

Ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, вынудили многих россиян задуматься о переезде в приморские города, в частности, в Сочи. При этом основной спрос на покупку недвижимости в городе формируют семьи с детьми, говорится в материалах компании Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, семейные россияне в настоящее время покупают до 60 процентов квартир, домов и апартаментов в Сочи. Прежде всего их интересует недвижимость в Олимпийском парке. «Одно из главных требований к жилью — чтобы можно было за 15−20 минут доехать на машине до школы. Сейчас мы видим, что около 70 процентов учащихся в образовательных учреждениях Олимпийского парка — это дети из других регионов РФ», — отмечают специалисты.

Они также указывают, что среди покупателей дорогого жилья в Сочи стало больше представителей северных городов страны, в частности, Омска, а также клиентов из Екатеринбурга. Семейные клиенты бросились скупать на курорте просторное жилье (от 100 квадратных метров). Спросом пользуются и дома в бюджете 50−60 миллионов рублей, уточняют в Golden Brown.

По прогнозам экспертов, если эпидемиологическая ситуация в мире не улучшится до конца 2020 года, спрос на недвижимость в Сочи, в том числе для постоянного проживания, будет расти и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что отечественные знаменитости массово скупили недвижимость в Сочи — город стал альтернативой зарубежным курортам. Местными квартирами и домами уже владеют солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов, юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обзавелся недвижимостью для отдыха и поп-исполнитель Филипп Киркоров, а также актер Егор Дружинин и звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова.

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