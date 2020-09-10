Петросян решил избавиться от недвижимости в Сочи

Известный юморист Евгений Петросян решил избавиться от своей недвижимости на черноморском побережье, чтобы не встречаться со своей бывшей супругой Еленой Степаненко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Местные жители рассказали изданию, что в Сочи Петросян и Степаненко владеют четырьмя квартирами, купленными около 15 лет назад. Апартаменты находятся в закрытом жилом комплексе «Красная площадь», а их общая стоимость составляет более 200 миллионов рублей. По словам соседей артиста, судьба сочинской недвижимости определится в суде. Каждый из супругов планирует оставить у себя по две квартиры. Однако после Петросян хочет их продать, чтобы не видеться с бывшей женой во время отдыха.

В случае удачной реализации квартир Петросян не собирается оставлять Черноморское побережье. Для себя и своей молодой супруги Татьяны Брухуновой он ищет новые апартаменты в центре города. На покупку юморист рассчитывает потратить более 40 миллионов рублей.

Ранее, в августе, стало известно, что Петросян покупал в Москве однокомнатные квартиры для хранения большой книжной коллекции. Тогда большая часть его библиотеки находилась в квартире, где после развода проживала Степаненко. Петросян хотел в судебном порядке вернуть коллекцию себе.

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