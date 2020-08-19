Петросян купил квартиры для хранения книг

Евгений Петросян купил однокомнатные квартиры в Москве. По словам его друзей, эти квартиры должны стать местом хранения его большой книжной коллекции. Большая часть его библиотеки находится в апартаментах площадью 516 квадратных метров в Зачатьевском переулке, где в настоящее время живет бывшая супруга юмориста Елена Степаненко. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Библиотека юмориста включает прижизненные издания Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Зощенко и даже подлинники рукописей Пушкина. Помимо книг в коллекции раритетов Петросяна есть картины, скульптура, фарфор и старинные вазы. Писатель и автор монологов юмориста Евгений Териков рассказал, что продал Петросяну дореволюционную коллекцию книг своего деда еще в конце 70-х годов. Некоторые экземпляры из этой коллекции стоят на черном рынке миллионы рублей.

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Так как квартиру занимает Елена Степаненко, она фактически владеет частью коллекции. «Вряд ли Лена осознает культурную и историческую ценность библиотеки. Скорее всего, для нее она имеет денежный эквивалент. А для Жени это подлинное сокровище», — отметил Териков. На ближайшем судебном заседании защита Петросяна намерена попросить Степаненко вернуть книжное богатство бывшему супругу, так как оно не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу.

В марте 2020 года адвокат Петросяна уличил Елену Степаненко в разбазаривании домашнего имущества. В процессе развода с бывшим супругом Евгением Петросяном артистка начала выносить из их общей московской квартиры ценные вещи. Одну из таких вещей Петросян заметил на размещенном в социальных сетях совместном фото Елены Степаненко и Ольги Бузовой.

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