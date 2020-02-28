Адвокат Петросяна обвинил Степаненко во лжи

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин обвинил бывшую супругу юмориста Елену Степаненко во лжи. В комментарии «Телепрограмме» он рассказал свою версию их взаимоотношений после развода.

«Это неправда, что Степаненко с распростертыми объятиями встречает Петросяна», — отметил он. Юрист добавил, что имеется запись телефонного разговора, в котором слышно, как бывшая жена «всячески уклоняется от допуска Петросяна» в их квартиру.

Жорин также подчеркнул, что лично его Степаненко в квартиру не пускала, а Петросяна — только по личной договоренности и далеко не всегда. По мнению юриста, в такие моменты юмористка «будто делает одолжение, что пускает Петросяна». «Она себя ведет таким образом, как будто все имущество ее», — заключил адвокат.

Ранее в интервью Степаненко рассказала, что с момента развода виделась с бывшим супругом и регулярно пускала его в квартиру. По ее словам, он забрал личные вещи и все необходимое. При этом юмористка подчеркнула, что «совершенно спокойно» к нему относится и полностью простила за все.

Информация о разводе юмористов появилась в августе 2018-го. В ноябре того же года Степаненко официально развелась с Петросяном. По сообщениям СМИ, артист якобы женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года. В марте запланирован выход нового юмористического шоу Степаненко на телеканале «Россия 1».

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