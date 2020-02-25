Преображение Елены Степаненко после развода восхитило ее поклонников

Изменения во внешности юмористки Елены Степаненко восхитили ее поклонников. Своим мнением о преображении похудевшей Степаненко они поделились под постом с ее фотографией в Instagram.

Снимок опубликовал пародист Сергей Дроботенко. Он отметил, что находится на съемках с «красивой женщиной и блистательной актрисой», а также назвал юмористку человеком, с которым всегда тепло. На фотографии заметно, что 66-летняя Степаненко сильно изменилась. Как сообщает «Комсомольская правда», после развода с юмористом Евгением Петросяном она похудела на 46 килограммов и сменила прическу.

Материалы по теме «Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор» Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?

В комментариях многие позитивно оценили такие перемены в Степаненко. «Чудо как хороша!» — заметила art_katherina. «Степаненко цветет и пахнет!» — написала kisakovavalentina. Annasegodina отметила, что ведущая выглядит просто прекрасно, а anutkablackpearl пожелала юмористке здоровья. Пользователи также признались, что после похудения Степаненко как будто помолодела.

Были и те, кому такие перемены показались неудачными. По мнению galinagreshnova5, «Елена сильно сдала», а пользователь larisavetrikush заявила, что из-за сильного похудения Степаненко состарилась.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу на телеканале «Россия 1». Утверждается, что премьера передачи состоится в ближайшее время. Детали программы пока не раскрываются.

В ноябре 2019 года Степаненко официально развелась с юмористом Евгением Петросяном. В декабре 2019 года сообщалось, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!