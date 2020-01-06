Степаненко отказалась работать на Петросяна

Евгений Петросян приглашал Елену Степаненко участвовать в «Петросян-шоу». Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
По ее словам, Петросян ей лично рассказал, что неоднократно присылал приглашения бывшей супруге «сниматься в шоу и быть ведущей артисткой», но постоянно получал отказ. На уточняющий вопрос, велись ли такие переговоры уже после развода, Невежина ответила утвердительно.
В декабре 2019 года сообщалось о том, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым. За год до этого Петросян развелся с Еленой Степаненко. Бракоразводный процесс был сопряжен с тяжбами, связанными с разделом совместно нажитого имущества.