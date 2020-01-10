Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян опроверг информацию о закрытии передачи. Как сообщает «Газета.Ru», юморист заявил, что шоу продолжает сниматься.

«Что вы, в самом деле», — отреагировал Петросян на вопрос издания. По его словам, перестановки в утреннем блоке «России 1» временные и связаны с тем, что в январе в целях экономии по утрам канал показывает старые фильмы.

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«Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все», — подытожил юморист.

Ранее в пресс-службе ВГТРК подтвердили, что производство «Смехопанорамы», а также «Утренней почты» приостановлено. В то же время ведущий «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков заявил, что «Россия 1» приняла решение убрать из сетки вещания шоу, которое он вел с января 1992 года.

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