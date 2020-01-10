Ведущий «Сам себе режиссер» рассказал о будущем после закрытия передачи

Ведущий шоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков рассказал радиостанции «Говорит Москва» о своем будущем после закрытия программы.

По словам Лысенкова, он продолжит появляться в теле- и радиоэфирах на других ресурсах. «Я выхожу на утре на телеканале "Звезда". У меня две программы на "Детском радио"», — пояснил ведущий.

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Он отметил, что занят и в других проектах, однако раскрывать их не стал. «Я не безработный, я в строю. Все хорошо», — заверил Лысенков.

С 2020 года «Россия 1» отказалась от показа шоу «Сам себе режиссер». Передача выходила на телевидении с 1992 года, в январе ей исполнилось 28 лет. Программа показывала любительские ролики, которые в редакцию присылали зрители. Идея проекта принадлежала на тот момент основателю рекламной компании «Видео Интернешнл» Михаилу Лесину, который увидел аналогичное шоу «Самое смешное видео Америки» в США.

Одновременно с «Сам себе режиссер» было приостановлено производство двух других программ, выходивших на «России 1» в утреннем эфире выходного дня — «Утренней почты» и «Смехопанорамы».

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