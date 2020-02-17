Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу на телеканале «Россия 1». Как сообщает «Собеседник», премьера передачи состоится в ближайшее время.

По данным издания, Степаненко в течение долгого времени отказывалась от предложений различных телеканалов, однако в итоге дала согласие на участие в новом проекте «России 1». Детали нового шоу пока не раскрываются. Известно лишь то, что программа будет юмористической.

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В начале 2020 года стало известно, что медиахолдинг ВГТРК, в который входит «Россия 1», приостановил производство «Смехопанорамы», программы бывшего мужа Степаненко Евгения Петросяна. Однако сам юморист опроверг информацию о закрытии передачи и заявил, что шоу продолжает сниматься.

В декабре 2019 года сообщалось, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

Примерно за год до этого Петросян развелся со Степаненко. Сообщалось, что она отказалась участвовать в другом проекте юмориста — «Петросян-шоу», несмотря на то что бывший супруг неоднократно приглашал ее сниматься в передаче и быть ведущей артисткой.

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