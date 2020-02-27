Степаненко раскрыла отношение к Петросяну после развода

Юмористка Елена Степаненко рассказала о своем отношении к бывшему супругу Евгению Петросяну после развода в 2018 году. Об этом она сообщила в интервью изданию «Антенна».

«Совершенно спокойно я к нему отношусь. Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога!» — раскрыла свое мнение Степаненко. Она заявила, что не планирует комментировать тему расставания с бывшим мужем и готова обсуждать личную жизнь только со своим духовником на исповеди.

Степаненко подчеркнула, что полностью простила Петросяна за все. Она пояснила, что с момента развода виделась с бывшим супругом. «Он приходил, забрал все свои личные вещи из квартиры, рукописи, все, что ему нужно, все забрал», — отметила юмористка. Она подчеркнула, что продолжает за него молиться, а в «записке о здравии первым пишет имя Евгений».

Степаненко считает, что развод был дан ей для переосмысления собственной жизни. «Сейчас я могу сама решать все вопросы. Появилось время, чтобы открыть себя», — заключила она.

Ранее Елена Степаненко восхитила своих поклонников снимком, на котором были заметны изменения в ее внешности. После развода 66-летняя Степаненко похудела на 46 килограммов и сменила прическу.

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