Петросян перевел Степаненко миллиард рублей перед уходом к помощнице

Юморист Евгений Петросян перевел на счет бывшей супруги Елены Степаненко миллиард рублей в декабре 2017 года, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, эти средства были переведены перед уходом к помощнице Татьяне Брухуновой, с которой, как утверждает КП, у него тогда были романтические отношения.

Газета ссылается на выписку от 29 января 2020 года с одного из возможных банковских счетов Петросяна. Утверждается, что это действующий счет, о котором не знают судебные приставы. Из него следует, что на тот момент на счету было почти два миллиарда рублей.

Также в документе перечислены переводы и выплаты за декабрь 2017 года. По данным издания, Петросян перевел на счет Степаненко один миллиард рублей с 20 по 29 декабря. Он сделал четыре перевода: по 300, 250, 100 и 350 миллионов рублей. За каждый из них была взята комиссия в 0,001 процента.

Люди в окружения Степаненко завили изданию, что получив эти деньги, жена юмориста впервые встречала Новый год одна, а Петросян праздновал его в компании помощницы. По словам источника издания, денежных переводов родным было больше, чем содержится в опубликованной выписке.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делит совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей. Информация о разводе юмористов появилась в августе 2018 года. Официально брак был расторгнут в ноябре 2018 года.

По сообщениям СМИ, артист якобы женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым. Брухунова работала администратором сайта Елены Степаненко, затем занялась страницей Петросяна в сети, а позднее стала его помощницей и директором.

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