Петросяна и его адвоката рассмешила новость о миллиарде рублей для Степаненко

Выписка со счета юмориста Евгения Петросяна с переводом одного миллиарда рублей бывшей жене Елене Степаненко является фальшивой. Об этом «Комсомольской правде» заявил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Все банковские выписки, в которых отражено движение средств на счету Петросяна, находятся в суде», — отметил он. По словам юриста, представленные судье выписки доказывают, что никаких переводов на миллиард не было.

Жорин подчеркнул, что публикация рассмешила его и юмориста. «Когда Евгений Ваганович увидел эту новость, он сначала возмутился: "Это подделка!" Но потом мы с ним даже посмеялись», — рассказал адвокат.

По его словам, если Степаненко придет в суд и заявит об этой сумме, то ее все равно необходимо делить между бывшими супругами. «В итоге Евгений Ваганович заметил: "Да, я бы очень хотел, чтобы этот перевод был правдой. Но, к сожалению, это не так"», — добавил юрист.

Адвокат уверен, что к созданию ненастоящей выписки причастна Степаненко. Он считает, что так она хочет разрушить репутацию бывшего мужа.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала материал, в котором представила изображения с выпиской от 29 января 2020 года с, как утверждалось, одного из возможных банковских счетов Петросяна. В ней содержалась информация о том, что в декабре 2017 года артист перевел на счет бывшей супруги один миллиард рублей. По данным издания, эти средства были переведены перед уходом к помощнице Татьяне Брухуновой.

На финансовое состояние Петросяна обратили внимание из-за его развода со Степаненко. Стало известно, что пара через суд делит совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей. Информация о разводе стала публичной в августе 2018 года, а официальное расторжение брака произошло в ноябре того же года.

По сообщениям СМИ, в начале декабря 2019 года артист якобы женился на Брухуновой. Она работала администратором сайта Степаненко, а после занималась страницей Петросяна в сети, постепенно получив должности его помощницы и директора.

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