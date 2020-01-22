Налоговая признала бессилие в вопросе взыскания долгов с Петросяна и Степаненко

Судебные приставы разыскивают юмориста Евгения Петросяна и его бывшую жену Елену Степаненко. Они задолжали налоговой 101 рубль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, юмористы не доплатили эту сумму за здание офисного центра, которым они владеют через свой жилищно-строительный кооператив. Пока артисты жили вместе, они являлись соучредителями ЖСК «Улыбка москвича» и исправно платили налоги. Задолженность появилась, когда их взаимоотношения стали портиться. Несмотря на то, что сумма небольшая, Степаненко и Петросян не могут ее погасить — на время развода их имущество и счета арестованы. Арест был наложен на имущество экс-супругов стоимостью 1,5 миллиарда рублей в рамках обеспечительных мер. Счета Степаненко заморозили после ходатайства Петросяна, счета его самого заморожены с самого начала бракоразводного процесса.

Петросян и Степаненко в 2018 году официально оформили развод после тридцати трех лет брака. Супруги не общаются уже больше года и делят миллиарды рублей имущества.

Осенью 2019 года адвокат Петросяна рассказал, что бывшая супруга его подзащитного претендует на всю приобретенную в браке недвижимость, кроме одной квартиры — в Зачатьевском переулке (район столичной Золотой мили), стоимость которой юрист предварительно оценил в 369 миллионов рублей. Сергей Жорин отметил, что его подзащитный рассчитывает поделить имущество поровну, тогда как его бывшая супруга хочет получить около 80 процентов.

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