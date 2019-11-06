Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна в процессе по разделу имущества с бывшей супругой артиста Еленой Степаненко, рассказал о ситуации с недвижимостью, которой ранее владела пара. Интервью юриста опубликовано в «Комсомольской правде».

По словам Жорина, бывшая супруга его подзащитного претендует на всю приобретенную в браке недвижимость, кроме одной квартиры — в Зачатьевском переулке (район столичной Золотой мили), стоимость которой юрист предварительно оценил в 369 миллионов рублей. На момент публикации в квартире проживает Степаненко. По словам адвоката, она взяла на себя оплату коммунальных услуг в этой квартире, однако вносит средства лишь частично. «За свет, газ, воду, чтобы не отключили. А капитальный ремонт, например, нет», — рассказал изданию Жорин.

Как подчеркнул адвокат, оценка имущества Петросяна и Степаненко, которое им предстоит поделить, находится в процессе. Жорин отметил, что его подзащитный рассчитывает поделить имущество поровну, тогда как его бывшая супруга настаивает на другом варианте. «По моим подсчетам, [Степаненко рассчитывает получить] около 80 процентов», — сказал юрист.

О начале бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно летом 2018 года. Пара развелась в ноябре 2018-го, раздел имущества был выделен в отдельное дело. Петросян и Степаненко поженились в середине 1980-х, в годы брака пара часто выступала на сцене вместе.

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