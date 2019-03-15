Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью

Помощница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала в своем Instagram-аккаунте, как отметила день рождения.

30-летняя Брухунова опубликовала серию постов, из которых следует, что она проводит отпуск в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в Дубае, где ужинает лобстерами в местном ресторане.

Она сняла серию stories во время шопинга в магазинах торгового центра Mall of the Emirates. В частности, женщина попросила помощи у подписчиков в выборе сумки французского модного дома Dior: Брухунова не могла определиться, какая расцветка ей нравится больше.

Она также призналась, что является поклонницей парижского бренда Sandro. «Обожаю Sandro Paris. Но только не в России», — говорится в посте.

Спасибо каждому за добрые слова и пожелания! Я хочу, чтобы все это вернулось вам во сто крат большим счастьем! #13марта #спасибо Фото опубликовано @bruhunova

Кроме того, стало известно, что в Эмиратах Брухунова приобрела нежно-розовую сумку Dior из коллекции Lady Art, стоимость которой составляет от пяти тысяч долларов.

В июне 2018 года российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в дорогих часах. Золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen стоят более 2,5 миллиона рублей.

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