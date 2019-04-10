Петросян потратил полтора миллиона рублей на оплату ЖКХ

Адвокат Сергей Жорин, после развода представляющий интересы Евгения Петросяна в деле о разделе имущества с Еленой Степаненко, рассказал «Комсомольской Правде» о крупных тратах своего подзащитного.

По словам юриста, Петросян потратил значительную сумму на оплату услуг ЖКХ. «На одном из предыдущих заседаний судья (...) разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг. В доказательство того, куда потрачены деньги, мы предоставили выписку со счета, квитанции», — рассказал юрист.

Жорин добавил, что обращался с просьбой разблокировать еще один счет, чтобы Петросян смог продолжить платить за ЖКХ. Однако в этом судья отказала, возложив при этом все расходы на экспертизу имущества бывших супругов на подзащитного Жорина.

«[Петросян продолжает платить за коммунальные услуги] по несколько сотен тысяч в месяц. В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко», — рассказал юрист, добавив, что уже подал апелляцию на решение судьи.

Ранее защитник Петросяна рассказал СМИ о том, что средств на счетах юмориста не хватает на оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире в Зачатьевском переулке, где продолжает жить Елена Степаненко. По словам юриста, Петросян выразил готовность «сдать эту квартиру с народной артисткой, проживающей там, в ближайшее время».

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