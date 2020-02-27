Степаненко поделилась секретом похудения

Телеведущая Елена Степаненко раскрыла подробности своего похудения: за год ее вес снизился со 110 до 68 килограммов и с тех пор изменяется только в незначительных пределах. Своим секретом юмористка поделилась в интервью изданию «Антенна».

По словам Степаненко, один из главных принципов ее питания заключается в том, что каждая порция должна «помещаться в ладошку». При этом юмористка уверена, что есть нужно столько раз в день, сколько хочется.

Кроме того, ведущая рассказала о своем диетическом «ноу-хау»: фактически она ест абсолютно все продукты, но некоторые из них она жует, а затем откладывает. «Съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка — фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась», — объяснила Степаненко.

Такой метод подразумевает, что глотать можно только пережеванную до консистенции каши пищу. «Все, что не прожевывается, это копченая колбаса, мясо (но его я и так его мало ем), я жую и откладываю», — добавила Степаненко.

Ведущая отметила, что в гостях или на приемах ей приходится проявлять сообразительность. В таких ситуациях она кладет в тарелку большие листья салата и незаметно для других прячет под ними непрожеванную пищу.

Ранее в феврале пародист Сергей Дроботенко опубликовал фотографию с Еленой Степаненко. Изменения во внешности юмористки, похудевшей после развода с Евгением Петросяном более чем на 40 килограммов, восхитили ее поклонников.

В интервью изданию «Антенна» Степаненко также заявила, что не планирует комментировать расставание с бывшим мужем и обсуждать личную жизнь. Артистка добавила, что относится к Петросяну совершенно спокойно.

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