Адвокат раскрыл схему борьбы за квартиру Петросяна

Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна, рассказал телеканалу «Звезда», каким именно образом бывшая супруга российского юмориста Елена Степаненко препятствует посещениям московской квартиры, находящейся в собственности артиста.

По словам Жорина, Степаненко намеренно выбирает для разрешенных визитов время, не подходящее Петросяну. «На протяжении всего судебного процесса (по разделу имущества между бывшими супругами — прим. «Ленты.ру») он не может попасть в свою квартиру в Зачатьевском переулке, где у него находятся личные вещи, рабочие предметы», — подчеркнул юрист. Он пояснил, что Степаненко позволяет приходить в квартиру лишь в те дни, когда Петросяна нет в Москве.

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Жорин также сообщил, что квартира находится в собственности Петросяна и может быть вскрыта в любой момент по указанию хозяина. «Но Евгений Ваганович надеется на мирное урегулирование, не хочет обострять ситуацию, — отметил адвокат. — Надеется, что Степаненко пойдет на милость».

Петросян и Степаненко прожили вместе более 30 лет, но в 2018 году развелись. Процесс раздела нажитого супругами имущества до сих пор не завершен.

Ранее в сентябре Петросян пожаловался, что уже больше года не может попасть в квартиру, интерьеры которой знакомы зрителям по телепередаче «Смехопанорама». Юморист отметил, что у него нет доступа к рабочим документам, архивным видеозаписям, личному компьютеру и рукописям, в связи с чем он не имеет возможности полноценно работать.

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