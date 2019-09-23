Квартиру Петросяна оккупировали

Российский юморист Евгений Петросян пожаловался на то, что уже больше года не может попасть в свою московскую квартиру, интерьеры которой знакомы зрителям по телепередаче «Смехопанорама». Об этом он сообщил в своем Instagram.

Петросян выложил фотографии своего кабинета, где много лет снималась передача. Артист отметил, что в помещении есть сцена для репетиций, а также собрание редких книг (некоторые датируются XVIII веком) по истории, театральному искусству и философии. Некоторые экземпляры артист восстанавливал собственноручно.

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Юморист пожаловался, что работать в кабинете не может, поскольку его в квартиру не пускают (вероятно, бывшая жена Елена Степаненко). «Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к моим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — написал Петросян.

Артист утверждает, что его незаконно лишили доступа в помещение. «Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия!» — подытожил он.

Петросян и Степаненко прожили вместе более 30 лет, но в 2018 году развелись. Тогда же юморист подал встречный иск к своей жене, чтобы их нажитое в браке имущество (около полутора миллиардов рублей) разделили поровну.

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