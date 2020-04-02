Раскрыта стоимость недвижимости Петросяна и Степаненко

Раскрыта стоимость недвижимости российского юмориста Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко — эта сумма приближается к полумиллиарду рублей. По данным «Комсомольской правды», экс-супругам принадлежит пять квартир, загородный дом с участком и пять машино-мест.

Две квартиры находятся в московском Сеченовском переулке — около 100 миллионов рублей, еще две — на Ростовской набережной (34 квадратных метра, 11 миллионов рублей) и в Большом Кондратьевском переулке (36 квадратных метров, 10 миллионов рублей). Однако самая большая недвижимость артистов — на так называемой «Золотой миле». Примерная стоимость жилья в 516 «квадратов» в 1-м Зачатьевском переулке равняется 150-160 миллионам рублей.

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Также Петросян со Степаненко владеют загородным домом площадью 380 квадратных метров в подмосковном поселке Жаворонки и землей в 30 соток — порядка 150-160 миллионов рублей. За супругами числится пять машино-мест (около 20 миллионов рублей), а на самого юмориста оформлены внедорожник Lexus и Mersedes.

Издание пишет и о коллекции картин, оцененной почти в миллиард рублей. В собрании есть полотна Айвазовского, Шишкина, Боголюбова, Киселева. Представлены как копии, так и подлинники. Сам Петросян называет коллекцию «своей Третьяковкой».

Ранее Петросян пожаловался, что не может попасть в свою московскую квартиру, где проходили съемки телепередачи «Смехопанорама». В помещении есть сцена для репетиций, а также собрание редких книг (отдельные фолианты датируются XVIII веком) по истории, театральному искусству и философии.

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