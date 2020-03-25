Адвокат Петросяна уличил Степаненко в разбазаривании домашнего имущества

Артистка Елена Степаненко, находящаяся в процессе раздела имущества с бывшим супругом Евгением Петросяном, выносит из их общей московской квартиры дорогие раритетные вещи. Об этом адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал «Комсомольской правде».

Одну из таких вещей Петросян заметил на фото, размещенном в социальных сетях телеведущей Ольгой Бузовой. Речь идет о фигурке козла, которую артист, по словам Жорина, лично приобрел на фабрике в израильском городе Яффе. «Стоит она 2,5 тысячи долларов (около 200 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил адвокат, добавив, что оценка совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко не закончена: экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, накопления в банках, автомобили, порядка пять тысяч предметов искусства и других вещей. В их число входит и указанная статуэтка.

Жорин уличил Степаненко в том, что она выносит имущество из общей с экс-супругом квартиры в Зачатьевском переулке, тогда как Петросяну доступ в апартаменты ограничен. «Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи», — заявил адвокат. Юморист опасается, что бывшая супруга «попросту разбазарит» имущество, подчеркнул Жорин.

Ранее в марте стало известно, что Бузова и Степаненко будут вместе вести телешоу на канале «Россия 1». Детали проекта пока не раскрываются.

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