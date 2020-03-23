Юморист Евгений Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка. Об этом он заявил порталу Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — сказал он.

Супруга 74-летнего артиста Татьяна Брухунова предпочла отшутиться в ответ на прямой вопрос своих подписчиков с Instagram. Она заявила, что родила «пятерню».

Журналисты газеты «Московский комсомолец» усомнились в рождении ребенка. По их словам, Петросяна с женой видели несколько дней назад в аэропорту Шереметьево. При этом коляски или ребенка у них не было.

Ранее 23 марта издание Starhit выяснило, что Петросян и Брухунова, сыгравшие свадьбу в конце 2019 года, стали родителями. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая, пол ребенка пока скрывают. По утверждению издания, супруги воспользовались услугами суррогатного материнства — стоимость их составила около пяти миллионов рублей.

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