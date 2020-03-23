У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Как сообщает Starhit, у пары, которая, по сообщениям СМИ, сыграла свадьбу в конце 2019 года, родился ребенок.

«Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы», — сказали изданию в окружении супругов. Отмечается, что роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая.

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно публикуют фотографии из отпуска. По утверждению издания, супруги воспользовались услугами суррогатного материнства — стоимость их составила около пяти миллионов рублей.

Для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть дочь Викторина. Брухунова стала матерью впервые. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. Официально пара не подтверждала эту информацию.

В августе 2018-го стало известно, что Петросян намерен развестись с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. В ноябре того же года брак был официально расторгнут. Из-за развода в фокусе внимания журналистов оказалось и финансовое состояние Петросяна: пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!