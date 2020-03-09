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Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

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Елена Степаненко
Елена Степаненко

Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном. Запись доступна на YouTube.

Исполняя свой номер, она вспомнила, как попросила мужа поругать ее за то, что она поела после шести вечера. «Он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», — рассказала Степаненко.

Говоря о причине развода, юмористка назвала ее банальной: «Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие». «Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! (...) Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится"», — заключила она.

Информация о разводе юмористов появилась в августе 2018-го. В ноябре того же года Степаненко официально развелась с Петросяном. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала материал, в котором представила изображения с выпиской от 29 января 2020 года с, как утверждалось, одного из возможных банковских счетов Петросяна. В ней содержалась информация о том, что в декабре 2017 года артист перевел на счет бывшей супруги один миллиард рублей. По данным газеты, эти средства были переведены перед уходом к помощнице Татьяне Брухуновой.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

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