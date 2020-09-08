Жена Петросяна покритиковала отдых на Черном море и возмутила жителей Сочи

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала отдых на Черном море. Об этом она написала в своем Instagram.

«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно», — заявила она в комментариях. Эта фраза возмутила некоторых жителей Сочи из числа ее подписчиков. «Можно было ответить и подобрее», — указали пользователи на некорректную, по их мнению, интонацию.

6 сентября сообщалось, что Евгений Петросян спокойно воспринял срыв собственного концерта во время фестиваля «Юморина». Шоу в рамках фестиваля в Сочи было прервано из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

25 марта стало известно, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. По неофициальной информации, у пары появился мальчик. У Петросяна уже есть дочь от первого брака, 52-летняя Викторина.