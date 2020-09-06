Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта

Юморист Евгений Петросян спокойно воспринял срыв собственного концерта во время фестиваля «Юморина» в Сочи. О реакции артиста стало известно со слов его коллеги Валерия Пономаренко в эфире «Пятого канала».

«Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду», — отметил Пономаренко.

По его словам, Петросян вместе с другим участником концерта Владимиром Винокуром вышел из зала, обсуждая срыв мероприятия и перешучиваясь по этому поводу.

Концерт в рамках фестиваля в Сочи был приостановлен из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подозрительных предметов.