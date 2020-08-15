Петросян пожаловался на отмененные концерты и молчание властей

Юморист Евгений Петросян пожаловался на отмененные концерты в Крыму и то, что власти Краснодарского края до сих пор не говорят, состоятся ли его концерты, запланированные на конец августа. В посте в Instagram он также выразил надежду на то, что его выступления не отменят.

По мнению Петросяна, артистам эстрады нужно не только репетировать, но и взаимодействовать со зрителем, чтобы «держать себя в форме». Сатирик отметил, что если артист не выходит на сцену в течение долгого времени, ему нелегко «восстановиться».

«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас на волоске висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа», — посетовал юморист и добавил, что власти Краснодарского края до сих пор молчат и не говорят, состоятся ли его выступления.

«Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?» — написал Петросян. Сатирик однако отметил, что понимает, почему губернатор Краснодарского края «осторожничает».

Петросян подчеркнул, что в регион «ринулись миллионы наших граждан» и что осторожность лучше, чем «потом долгое лечение». Юморист также выразил надежду на то, что его выступления все-таки состоятся.

В начале июля Петросян заявил в прокуратуру на своего коллегу Виктора Коклюшкина. Причиной, по которой он решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.