Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина

Юморист Евгений Петросян заявил, что не знаком с молодым человеком, который представился его помощником и украл крупную сумму на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Его комментарий приводит «Комсомольская правда».

«Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком», — высказался Петросян, заметив, что преступник мог назваться помощником любого другого человека. Он также сказал, что было бы неплохо найти фотографию этого человека.

О скандале, случившемся на церемонии прощания с Трушкиным, стало известно 16 июня. Мужчина по имени Николай сообщил, что Петросян не приедет на похороны, потому что боится заразиться коронавирусом. Он украл полмиллиона рублей из машины главы ритуальной службы, организовавшего похороны сатирика. По горячим следам грабителя поймать не удалось, полиция ведет его розыск.

78-летний Трушкин скончался 10 июня. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ. Накануне вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

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