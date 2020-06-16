На похоронах сатирика Трушкина разразился скандал с кражей полумиллиона рублей

Молодой человек по имени Николай украл борсетку, в которой было полмиллиона рублей, во время похорон сатирика Анатолия Трушкина. О скандале, разразившемся на прощальной церемонии, изданию «Собеседник» рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, присутствовавший там.

По словам Затравкина, утром в этот день к церкви, где проходило прощание с Трушкиным, приехал глава ритуальной службы, организовавший похороны сатирика. Примерно в одно время с ним появился Николай и представился помощником юмориста Евгения Петросяна. Он также отметил, что сам Петросян не приедет, потому что боится заразиться коронавирусом.

«Этот человек никому из присутствующих подозрительным не показался», — отметил Затравкин и рассказал, что он быстро втерся в доверие к присутствующим. «Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил борсетку с крупной суммой денег и был таков», — описал произошедшее сын Сафронова.

Пропажу заметили быстро, отметил Затравкин. На место происшествия прибыла полиция, но задержать преступника по горячим следам не удалось. Известно, что молодой человек был в маске, из-за чего его лицо практически никто не видел. «Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил», — заявил Затравкин, добавив, что грабитель действовал не один: судя по видео с камер видеонаблюдения, рядом с местом похорон стояла машина его подельников. «Полиция сняла отпечатки пальцев вора, составила фоторобот. Сейчас ведется его розыск», — заключил рассказчик.

78-летний Трушкин скончался 10 июня. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ. Накануне вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

Юмористка Клара Новикова рассказала, что смерть коллеги стала для нее неожиданностью. По ее словам, Трушкин незадолго до кончины шел на поправку и готовился к выписке из больницы.

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