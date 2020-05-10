Российского юмориста Трушкина госпитализировали с коронавирусом

Российского сатирика и юмориста Анатолия Трушкина госпитализировали с положительным анализом на коронавирус. Об этом он в субботу, 9 мая, рассказал в беседе с РЕН ТВ.

78-летний артист признался, что об инфицировании SARS-CoV-2 он узнал за день до госпитализации. Трушкин пояснил, что плохо себя чувствует, у него затруднено дыхание.

По его словам, врачи пока не делают никаких прогнозов, однако он надеется, что скоро поправится, так как ему сделали переливание плазмы.

Трушкин родился в 1941 году. С 1981 года занимается литературной деятельностью, его юмористические произведения в разное время читали такие юмористы, как Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур. Сатирик также самостоятельно читает собственные работы и регулярно участвует в юмористических программах на телевидении.

Он выпустил около 10 книг и стал автором сценариев для трех мини-сериалов. Некоторые его рассказы для детей вошли в киножурнал «Ералаш».

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