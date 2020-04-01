Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус

Телеведущая Лера Кудрявцева, контактировавшая с заразившимся коронавирусом певцом Львом Лещенко, сдала анализ на COVID-19. Результаты теста она раскрыла изданию StarHit.

Кудрявцева сообщила, что очень серьезно отнеслась к ситуации. Ожидая результаты теста, она изолировалась в отдельной квартире. Ведущая сдала анализ на прошлой неделе. При этом медики предупредили ее, что перезвонят в течение трех дней только в случае положительного результата. «Они сообщают по телефону только положительные случаи», — уточнила ведущая.

По словам Кудрявцевой, с момента сдачи анализа прошло гораздо больше времени, но ей никто не перезвонил, что означает, что результат отрицательный. Поэтому она вернулась домой и воссоединилась с семьей.

В конце марта юморист Владимир Винокур, друг Лещенко, сдал анализ на COVID-19. В результатах теста, которые он опубликовал, говорится, что коронавирус SARS-CoV-2 у юмориста не обнаружен.

Ранее Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом Лещенко. По словам Кудрявцевой, гости мероприятия вели себя ответственно, а Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал.

24 марта Лещенко был госпитализирован в ГКБ №40 в московской Коммунарке. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после гастролей в США. По возвращении он посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами, а также побывал на съемках передачи Андрея Малахова.

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