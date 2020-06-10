Интернет и СМИ
 
Последние новости
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Продажи «Газпрома» обвалились
Жители российского села пожаловались на банду подростков после убийства девочки
Раскрыта причина высокой мужской смертности при коронавирусе
Массовая драка между москвичами и жителями Подмосковья попала на видео 
Нью-Йорк решили завесить надписями про темнокожих
После смертельного ДТП с Ефремовым полицейские пришли в любимый паб артиста
Жизнь принца Гарри на чужбине «превратилась в ночной кошмар»
Трамп призвал старых соратников для битвы с Байденом
Решение Трампа о выводе американских войск из Германии назвали плохой стратегией
Новости партнеров

Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Трушкин
Анатолий Трушкин
Фото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»

Смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина стала неожиданностью для некоторых его коллег по сцене. В частности, шоком от произошедшего с «Комсомольской правдой» поделилась юмористка Клара Новикова. Она созванивалась с Трушкиным, который незадолго до кончины шел на поправку и готовился к выписке из больницы.

По ее словам, не так давно Трушкина перевели из реанимации в обычную палату в инфекционной больнице в Коммунарке. «Я с ним разговаривала в субботу (6 июня — прим. «Ленты.ру»). Сказал, что его выписывают через пять дней», — добавила Новикова.

Новикова рассказала, что они планировали с Трушкиным писать новые номера. Артистка пояснила, что супруга сатирика Наталья также заразилась новым вирусом, но болезнь протекала в легкой форме, не как у мужа.

Юмористка пожаловалась на снятие в Москве режима самоизоляции: Новикова опасается, что «люди начнут болеть с новой силой». Сама артистка заметила, что за все это время выходила из дома три раза. «Я в шоке от того, что происходит. Толина смерть — это еще одна трагедия нашего времени», — заключила артистка.

78-летний сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Ему стало хуже вечером 9 июня. Юморист был госпитализирован месяц назад с подтвержденным тестом на коронавирус. Трушкин подчеркнул, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин. Во время лечения Трушкина подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Произведения сатирика в разное время читали такие юмористы, как Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур. Трушкин также самостоятельно читал собственные работы и регулярно участвовал в юмористических программах на телевидении. Некоторые его рассказы для детей вошли в киножурнал «Ералаш».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Предыстория: Умер боровшийся с коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Толю должны были выписать в четверг»: Клара Новикова говорила с Трушкиным за несколько дней до его смерти
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
Российский юморист Трушкин заразился коронавирусом после походов в магазин
Российского юмориста Трушкина госпитализировали с коронавирусом
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:06 8 июня

«Лупят только жертву»

Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
15:12Сегодня

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся

15:02Сегодня

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

14:13Сегодня

Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину

Интернет и СМИ00:02 2 июня

«Колхоз — это то, что нам нужно»

Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
12:55Сегодня

Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла

11:17Сегодня

Умер боровшийся с коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

10:57Сегодня

В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста

Интернет и СМИ00:03 6 июня

«Полиции заниматься этим неинтересно»

Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?
09:40Сегодня

В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»

08:15Сегодня

Способ заваривать чай в США признали отвратительным

06:00Сегодня

Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать

Россия
Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска
Куда можно будет ходить и какие ограничения остаются?
Настя Рожкова«Мне очень страшно, но еще больше я устала от боли»
Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике. Нужна помощь
«Трупы лежали в несколько слоев»
Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти
«Родителям я не рассказываю, чтобы не переживали»
Почему россияне идут в волонтеры и помогают людям в эпоху коронавируса
Все материалы
Мир
Протестующие из-за смерти чернокожего в США снесли памятник Христофору Колумбу
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
Продажи российской нефти рухнули
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти
Российской экономике предрекли быстрое выздоровление после пандемии
«МегаФон» и Booking.com запустили совместную акцию
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
«Он едва успел покинуть самолет»
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Опубликованы фото роскошной виллы Роналду
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Способ заваривать чай в США признали отвратительным
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
В Крыму откроют все санатории и отели
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россиянам пообещали «неотвратимо приближающийся» отдых за границей
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россияне приготовились путешествовать по стране без страха перед коронавирусом
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Названы доступные для россиян направления для отдыха
Все материалы
Из жизни
Мужчина купил восемь одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Загадочное существо с пугающе огромными глазами оказалось лососевым королем
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Мужчина сбросил 37 килограммов и раскрыл свой секрет похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Занятия спортом излечили женщину от смертельной болезни
Все материалы
Китайский Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
Компания Bentley выпустила часы по цене Lada Granta
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
«КамАЗ» поможет собирать лимузины Aurus
Беспилотники Яндекс: что нового?
Сотрудничество с Hyundai и новое поколение яндексовского автопилота
На видео сняли тысячи брошенных под открытым небом суперкаров
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы