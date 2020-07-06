Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Юморист Евгений Петросян заявил в прокуратуру на своего коллегу Виктора Коклюшкина. Об этом адвокат сатирика Сергей Жорин сообщил изданию StarHit.

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.

По словам адвоката, заявление Петросяна уже передано в прокуратуру. «После выхода этого материала [заметка в издании «Собеседник»] Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», — добавил Жорин.

Отмечается, что за высказывания в адрес Брухуновой Коклюшкину может грозить штраф в размере до нескольких сотен тысяч рублей.

Материал «Собеседника» со словами коллеги Петросяна в адрес его жены вышел 29 июня. Коклюшкин заявил, что «Татьяна не тот человек, который должен быть рядом с Евгением Вагановичем» и что «не подходит она ему». Сатирик также связал с новым браком то, что Петросян стал реже появляться на телевидении.

В этой же статье были приведены слова другого коллеги юмориста, который пожелал остаться неизвестным. «Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой — меня тошнило. Это такая гадость. По моим ощущениям, человек переполнен злобой, там одни антитела, она неприязнь вызывает с первой фразы, а я очень миролюбивый человек», — поделился с журналистами анонимный юморист.

В конце 2018-го Петросян официально развелся с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. В начале декабря 2019 года он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года сообщалось, что у пары родился ребенок.

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