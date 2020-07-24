Россияне нашли место для самоизоляции на случай второй волны коронавируса

Спрос на частные дома в Сочи за последние четыре месяца вырос вдвое из-за распространения SARS-CoV-2. Россияне готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и покупают курортное жилье в России, чтобы иметь возможность отдыха на море в условиях закрытых границ. Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Sochi, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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«Пандемия и закрытие границ подтолкнули состоятельных россиян скупать недвижимость в Сочи», — отмечают эксперты. По их наблюдениям, россияне нашли в Сочи замену европейским курортам. Из-за этого цены на местную недвижимость весной-летом 2020-го, когда в стране действовал режим самоизоляции, увеличились в среднем на 20 процентов.

В случае второй волны пандемии спрос на сочинскую загородную недвижимость вновь начнет резко расти, предупреждают специалисты. Увеличатся и цены на местное жилье.

«Падения спроса в ближайшие месяцы точно не предвидится, напротив, в декабре те клиенты, которые не успели обзавестись недвижимостью, будут стремиться поскорее закрывать сделки до конца года», — прогнозируют в Golden Brown Sochi.

Ранее в июле стало известно, что почти половина (47 процентов) жителей крупнейших городов России ожидает наступления второй волны пандемии коронавируса до конца этого года. Около 38 процентов начали копить деньги на случай введения режима самоизоляции.

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