В Минздраве допустили возможность второй волны коронавируса в России

Возможность второй волны коронавируса в России существует. Снизить риск ее возникновения помогут соблюдение мер предосторожности и сохранение настороженности граждан. Об этом «Известия» предупредили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве допустили, что в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций может произойти подъем заболеваемости COVID-19. «Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов», — уточнили в министерстве.

Чтобы вторая волна не произошла, люди должны носить маски в общественных местах, делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Согласно результатам опроса РАНХиГС, 45 процентов россиян считают вторую волну реальной и ждут ее в этом году. Не верят в инфекцию 18 процентов респондентов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что возможны и вторая, и третья волна заболеваемости. По его словам, нет гарантий, что коронавирус уйдет, и появится эффективное лекарство.

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