Российские звезды нашли альтернативу отдыху за границей

Отечественные знаменитости бросились скупать недвижимость в Сочи — город стал альтернативой зарубежным курортам. Обратить внимание на черноморское побережье звезд вынудили длительный период самоизоляции и закрытие границ с другими странами, пишет «Комсомольская правда».

Как рассказали местные риелторы, квартирами и домами в Сочи уже владеют солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов, юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обзавелся недвижимостью для отдыха и поп-исполнитель Филипп Киркоров.

«У него есть квартира на первой береговой линии, — сообщил изданию один из риелторов. — Плюс еще одна квартира на Приморской улице в одном доме вместе с семьей Кобзона. И еще апартаменты в Лазурке. И вроде как Киркоров что-то прикупил в Красной поляне». Сатирик Евгений Петросян, по данным брокеров, владеет четырьмя квартирами в сочинском ЖК «Красная площадь». Кроме того, недавно жилье на побережье нашли для себя актер Егор Дружинин и звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова.

Стоимость элитной недвижимости на курорте стартует от 150 тысяч рублей за квадратный метр в горных поселениях и от 500 тысяч за метр у моря, уточнили риелторы.

Ранее в сентябре стало известно, что Петросян решил избавиться от недвижимости на Черноморском побережье, чтобы не встречаться с бывшей супругой Еленой Степаненко.

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