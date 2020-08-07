Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа, за день до выборов главы государства.

В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».

Певец Стас Пьеха оставил комментарий в Instagram, в котором написал, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью. «Не ранее», — подчеркнул он. Скриншот комментария опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Он же опубликовал и скриншот с отказом ехать в Белоруссию певицы Юлианы Карауловой якобы из-за пандемии коронавируса.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram.

В свою очередь, певец Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, а выступать в Белоруссии он намерен, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает Telegram-канал «Подъем».

Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.

29 июля в санатории под Минском и на юге страны были задержаны 33 россиянина. Белорусские власти утверждают, что это бойцы частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, которые планировали организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут устроить провокации Запад, определенные силы на Украине или «восточные братья».