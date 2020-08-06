Лукашенко пообещал «оторвать яйца» злоумышляющим против Белоруссии россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в средних эшелонах российской элиты есть политики, настроенные на дестабилизацию ситуации в Белоруссии. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

По его словам, они злоумышляют против республики и настраивают против нее российское руководство. Он пообещал «отловить их и оторвать яйца».

При этом Лукашенко отказался называть конкретные фамилии.

4 августа Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. Вместе с тем он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками. После этих слов зампредседателя российского совбеза Дмитрий Медведев предупредил Лукашенко, что попытки вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия.