Лукашенко заявил о переживании Путина потерять Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные «российские боевики» полностью контролировались спецслужбами. Трансляция интервью главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступна на YouTube.

«Мы уже видели, что жареным пахнет — что в контексте международных отношений нам спокойно жить не дадут, по-хорошему Россия боится нас потерять», — сказал он.

Лукашенко отметил, что тоже бы переживал на месте российского президента Владимира Путина: «Украину уже потеряли, не дай Бог еще и Белоруссию. Что останется? Прибалтика? Поэтому Россия переживает, но вместе с этим делает ошибку одну за другой. Зачем вы нас душите, мы же один народ фактически. Нет, кому-то это надо. Мы же видим, что складывается, и это не первый месяц».

На вопрос о том, отдаст ли он приказ стрелять первым, если в Белоруссию вторгнется неприятель, Лукашенко ответил, что это было бы подарком врагу. Он добавил, что даст вооруженный отпор, если все варианты будут исчерпаны.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

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