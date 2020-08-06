Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Путина он назвал своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Также Лукашенко заявил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего, потому что так было принято в деревне, где он вырос.

Ранее Лукашенко заявил, что государство не позволит дестабилизировать ситуацию во время выборов, и допустил провокации в отношении республики с разных сторон. Он призвал ждать «пакостей» с любой стороны, в том числе и от «восточных братьев», добавив, что против республики ведется гибридная война.