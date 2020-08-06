Лукашенко рассказал об отношении Ельцина к выбору преемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин пожалел о выборе Владимира Путина своим преемником. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись которого ведется на YouTube.

По его мнению, причина трещины, которая пролегла в отношениях президентов России, — властолюбие Ельцина. «Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», — сказал Лукашенко.

Как вспомнил белорусский президент, первый случай, когда Ельцин «начал беситься», был связан с тем, что Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Также Лукашенко припомнил, как успокаивал в тот момент первого президента России. «Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем"», — заключил он.

Ранее действующий советник российского президента Валентин Юмашев рассказал, что Ельцин сделал своим преемником Путина, потому что тот был человеком другого поколения. По его словам, Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил и.о. президента тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.