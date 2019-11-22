Появились подробности отставки Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин подал в отставку за несколько месяцев до выборов, чтобы дать фору своему преемнику Владимиру Путину. Об этом в интервью журналисту Владимиру Познеру рассказал Валентин Юмашев, действующий советник Путина и бывший советник Ельцина. Трансляция разговора из «Ельцин Центра» доступна на YouTube-канале.

По словам Юмашева, этот шаг позволял Путину усилить позиции в борьбе против «мощного политика» Евгения Примакова и «блестящего мэра» Юрия Лужкова, а также «с еще большей гарантией» выиграть выборы.

«Этот проект был для него как рождение своего сына, абсолютно выстраданная история. Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — подчеркнул советник российского лидера. Он добавил, что победа преемника была очень важна для Ельцина, поэтому он «наступал на горло собственной песне», уничтожая таким образом свой характер.

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В том же интервью Юмашев признался, что в конце 90-х Путин, будучи в должности главы контрольного управления администрации Ельцина, думал уйти из политики. Он жаловался на плотный рабочий график и занятые выходные. Кроме того, советник президента отметил, что выбор Ельцина пал на Путина, потому что тот был человеком другого поколения.

Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. В июне прошлого года стал советником президента Путина на общественных началах. Эту же должность он занимал при Борисе Ельцине.

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