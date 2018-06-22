Зять Ельцина рассказал о работе в Кремле с первого срока Путина

Советник президента России Валентин Юмашев рассказал ТАСС, что работает в кремлевской администрации с 2000 года, когда Владимир Путин впервые был избран на высший государственный пост.

«Я уже 18 лет занимаю должность советника на общественных началах, с этой точки зрения у меня ничего не изменилось», — сообщил он.

По словам Юмашева, у него нет четко определенного круга курируемых вопросов или обязанностей. «Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу», — добавил собеседник агентства.

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22 июня пресс-служба Кремля опубликовала указ, которым Владимир Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Юмашев уже 18 лет работает в кремлевской администрации в этом статусе. Несмотря на то что соответствующие документы никогда не публиковались в открытом доступе, а сам политик не фигурировал в прессе в таком качестве, Песков уточнил, что такие указы были и раньше.

По информации РБК, Юмашев был и советником первого президента России Бориса Ельцина после того, как в конце 1998 года покинул пост главы АП. Таким образом, он был советником при всех президентах. В 2000-х начал активно заниматься бизнесом, в частности девелоперской деятельностью.

Валентин Юмашев женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери Бориса Ельцина. Дьяченко также во второй половине 1990-х занимала должность советника главы государства.

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