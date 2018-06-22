Зять Ельцина оказался советником всех президентов России

Бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев уже 18 лет занимает должность советника главы российского государства, сообщил РБК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию 22 июня указа президента Владимира Путина о назначении Юмашева советником на общественных началах.

По его словам, указы о переназначении Юмашева были и раньше.

Ни на сайте Кремля, ни в открытом доступе такие документы обнаружить не удалось. В прессе Юмашев в качестве советника какого-либо из президентов — Владимира Путина или Дмитрия Медведева — не упоминался.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на анонимные источники, близкие к кремлевской администрации, сообщает, что публикация нынешнего указа — «следствие технической ошибки». Песков в беседе с РБК не ответил на вопрос об этом, а также проигнорировал вопрос о том, почему не публиковались предыдущие указы.

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По данным РБК, после ухода с поста руководителя кремлевской администрации в конце 1998 года Юмашев был назначен советником президента Бориса Ельцина на общественных началах. Таким образом, он был советником при всех президентах России.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой запечатлена дверь с табличкой «В.Б. Юмашев» в здании администрации президента на Старой площади. Близкий к Кремлю источник сообщил, что это рабочий кабинет Юмашева, который имеется у него все это время.

Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. Дьяченко также во второй половине 1990-х занимала должность советника главы государства.

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